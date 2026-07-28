Еще 31 проект из Татарстана получит гранты Российского общества «Знание»

Еще 31 проект из Татарстана вошел в число победителей третьего сезона Конкурса инициатив родительских сообществ Российского общества «Знание». На их реализацию направят почти 25 млн рублей. Всего дополнительную грантовую поддержку получили 392 проекта из 66 регионов России на общую сумму более 400,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе Общества.

Ранее победителями конкурса стали 18 проектов из Татарстана. Таким образом, республика заняла второе место в стране по числу проектов-победителей: в общей сложности 49 инициатив родительских сообществ региона получат более 40,6 млн рублей.

Дополнительные гранты направят на развитие воспитательной среды в школах, детских садах, колледжах и других образовательных организациях, создание новых возможностей для детей и укрепление взаимодействия между семьями и педагогами. Наибольшее число проектов связано с патриотическим, духовно-нравственным, физическим и трудовым воспитанием, а также научным познанием.

Среди новых победителей из Татарстана – Именковская школа Лаишевского района, Евлаштауская школа Сабинского района, детский сад №6 «Радуга» Кукмора, детский сад №1 «Колокольчик» Азнакаево, детский сад №4 «Росинка» Нурлата, детские сады №78 «Елочка» и №117 «Уенчык» Набережных Челнов, детский сад №6 Агрыза, Высокогорский детский сад «Байгыш», детский сад №5 Приволжского района Казани, детский сад «Милэшкэй» Тукаевского района.

Грантовую поддержку также получили школа №4 Бугульминского района, детский сад №3 «Колосок» Зеленодольского района, детский сад №5 «Камыр Батыр» Нурлата, детский сад №2 «Сказка» Менделеевского района, школа «Иннополис», детский сад «Светофорик» Буинска, русско-татарская школа №87 Московского района Казани, Дубъязский детский сад «Гульчачак» Высокогорского района, школа №25 имени 70-летия нефти Татарстана Альметьевска и детский сад «Малыш» Тетюш.

В число победителей вошли также детский сад №214 Вахитовского района Казани, детский сад №297 Ново-Савиновского района Казани, Татарская гимназия №2 имени Шигабутдина Марджани при Казанском федеральном университете, детский сад №37 «Малыш», лицей №38 Нижнекамского района, Красноборская школа Агрызского района, школа №3 Бугульминского района, детский сад №14 «Подсолнушек» Чистополя, детский сад №390 Советского района Казани и центр развития ребенка – детский сад №4 «Дружба» Альметьевска.

Ранее грантовую поддержку получили детские сады №98 «Планета детства», №28 «Снежинка», №82 «Подсолнушек», №59 «Дружба», №23 «Светлячок», №129 «Белоснежка» Набережных Челнов, детский сад №53 села Осиново, билингвальный детский сад №7 Кировского района Казани, детский сад №26 «АБВГДейка» Чистополя, детский сад №5 «Бэлэкэч» Пестрецов, детские сады №94 и №151 Казани, детский сад «Рябинушка» Тетюш и детский сад №97 «Пчелка» Набережных Челнов.

Среди общеобразовательных учреждений, получивших поддержку, – школа поселка Круглое Поле Тукаевского района, прогимназия №14 «Журавушка» Бугульмы, Нармонская школа и школа №8 Азнакаево.

Организатором конкурса выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ. Средства победителям должны быть перечислены до 31 августа. Реализовать проекты необходимо до 15 ноября, а отчетность представить до 27 ноября 2026 года в системе «Электронный бюджет».