Минлесхоз РТ сообщил о снижении числа возгораний возле леса

С начала года в Татарстане зарегистрировано 265 термических точек и 194 случая возгораний на землях возле леса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число термоточек сократилось почти в два раза, а количество возгораний – в 1,8 раза. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Лесных пожаров на территории региона не зарегистрировано. В настоящее время в республике отмечается третий класс пожарной опасности в лесах. Продолжается космический, авиационный и наземный мониторинг пожароопасной обстановки», – рассказал директор Лесопожарного центра РТ Айдар Гайфуллин.

Он напомнил о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.

«О возгораниях в лесах или рядом с лесными массивами можно сообщить по телефонам: 112, 8-800-100-94-00 и 8 (843) 221-37-95», – добавил он.

Снижение площади лесных пожаров на землях лесного фонда является одним из целевых показателей регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», который входит в федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».