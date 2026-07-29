На КОС с опережением реконструируют очистные и готовят новый маршрут экотропы

На казанском предприятии СИБУРа прошло второе в этом году заседание Общественного совета. Его участники обсудили реконструкцию очистных сооружений, развитие экотропы и образовательные проекты предприятия.

Участникам совета показали Лушниковскую парогазовую установку ПГУ-250. Ее запустили в мае этого года при участии министра энергетики России Сергея Цивилева и Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Проект реализовали собственными силами, опираясь на опыт и компетенции специалистов компании. КПД установки составляет 53,9% – почти в полтора раза выше, чем у классических паросиловых электростанций.

Одной из главных тем на заседании стала реконструкция очистных сооружений стоимостью 2,8 млрд рублей. Работы идут с опережением графика – общая готовность проекта составляет 53%.

Проектно-изыскательские работы завершены полностью, оборудование поставлено на 76,6%, строительно-монтажные работы выполнены на 39%. Металлоконструкции смонтированы в полном объеме, завершены гидравлические испытания трубопроводов. Кроме того, по первому этапу реконструкции предприятие получило экологическое заключение о соответствии Росприроднадзора (ЭкоЗОС).

После завершения проекта эффективность очистки сточных вод повысится, а сброс сократится на 10% в год.

«Любая реконструкция очистных сооружений – это всегда благо для города и его жителей. Без чистой воды, чистого воздуха и здоровой почвы мы не можем говорить о качестве жизни. Технологии очистки постоянно развиваются, и нужно понимать, насколько внедряемые решения будут эффективны в долгосрочной перспективе. В этом смысле проект „Казаньоргсинтеза“ вызывает уважение. Компания не только предусматривает выполнение текущих нормативов, но и создает запас прочности для будущих вызовов», – отметила член Общественного совета «Казаньоргсинтеза», заведующая кафедрой промышленной и экологической безопасности КНИТУ-КАИ, профессор Елена Муравьева.

Продолжая обсуждение экологических проектов, участникам заседания рассказали о программе по восстановлению популяции сокола-балобана. В июне в дикую природу выпустили 25 птенцов сокола-балобана – вдвое больше, чем в предыдущие годы. Всего с начала программы в природу вернули 49 птиц. Впервые для наблюдения за ними использовали российские GPS-трекеры, разработанные при участии Росзаповедцентра Минприроды России.

Кроме того, несколько недель назад сотрудники предприятия обнаружили на территории завода гнездо сокола-пустельги, занесенного в Красную книгу Татарстана. Птенцов аккуратно передали орнитологам.

На заседании анонсировали открытие третьего маршрута экотропы «Казаньоргсинтеза» – «Зяблик». Его планируют открыть в конце августа. Новый маршрут станет самым протяженным на экотропе – более 5,5 километра. Он пройдет вдоль озера Глубокого и выйдет к Горьковскому шоссе. Здесь появятся интерактивные площадки и тактильные элементы.

Ранее открытые маршруты «Лисы» и «Ежа» уже используют для проведения уроков биологии под открытым небом. За прошлый год в них приняли участие около 500 школьников.

«Все маршруты экотропы базируются на результатах научных исследований. Это позволяет оценить высокое биоразнообразие территории и предложить маршруты, которые одновременно являются научно-познавательными и интересными для людей разного возраста. В отличие от других маршрутов, «Зяблик» охватывает водные объекты – озера Большое Глубокое и Малое Глубокое с их уникальной флорой и фауной. Показательно, что строительство завода «Казаньоргсинтез» в конце 1950-х годов фактически спасло эти озера от полного исчезновения. Крупный овраг, образовавшийся еще в начале XX века, грозил уничтожить водоемы, однако при строительстве предприятия были проведены лесозащитные и полезащитные мероприятия», – сообщил заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов.

Отдельный блок посвятили подготовке будущих специалистов. По данным предприятия, в 2025–2026 годах СИБУР признан работодателем №1 среди молодежи Казани по версии hh.ru. За отчетный период предприятие посетили 345 школьников и студентов, а более 10 тыс. учащихся приняли участие в профориентационных мероприятиях.

Сейчас в семи школах Казани в СИБУР-классах и Нефтехим-классах обучаются 225 человек. По итогам обучения 93% выпускников поступили в профильные вузы. Средний балл выпускников СИБУР-классов на ЕГЭ по химии составил 82 против 58,69 в среднем по России, два выпускника получили по 100 баллов.

В заседании приняли участие выпускники химического лицея КНИТУ и целевики СИБУРа Артур и Камила Багавеевы. Артур, студент четвертого курса, сдал ЕГЭ по химии на 99 баллов, Камила – на 97. Они поблагодарили компанию за возможность начать профессиональное развитие еще со школы.

Также участники заседания обсудили развитие образовательных программ, применение технологий искусственного интеллекта и новые экологические практики предприятия. Члены Общественного совета отметили системный подход компании к модернизации производства, сохранению биоразнообразия и экологическому просвещению.

Генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин отметил, что работа Общественного совета помогает предприятию совершенствовать проекты и учитывать мнение жителей.

«Я вижу продуктивность Общественного совета. Нам важен ваш взгляд, мы открыты к советам, предложениям и критике – мы часть города и стремимся к добрососедскому развитию. Экологичность предприятия достигается через внедрение наилучших доступных технологий. Уверен, что проекты, которые мы сегодня представили, и ваше деятельное участие в их реализации делают город лучше и помогают людям ближе познакомиться с природой», – подчеркнул глава компании.

Фото предоставлены казанским предприятием СИБУРа