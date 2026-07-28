В Нурлате четыре женщины наладили производство еды для бойцов СВО

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

В Нурлате уже третий год работает волонтерская группа «Молодежка», участницы которой готовят заготовки для супов и вторых блюд для участников специальной военной операции. Сухие смеси и готовые продукты отправляют военнослужащим в реторт-пакетах вместе с гуманитарными грузами.

В состав группы входят четыре женщины – Галина Шакирова, Галина Овчинникова, Гульсира Пискеева и Антонина Алексеева. Волонтеры работают под эгидой движения «Вкусняшки для Победы» и ежедневно помогают в приготовлении продуктов длительного хранения для бойцов.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

По словам Галины Шакировой, история «Молодежки» началась с просьбы помочь разделать большую партию мяса для гуманитарной отправки. На помощь пришли подруги, а со временем разовая помощь превратилась в постоянную волонтерскую деятельность.

Сегодня женщины собираются в доме Галины Шакировой, где организовали настоящий производственный процесс. Здесь сушат овощи, готовят домашние полуфабрикаты, перерабатывают мясо и рыбу. Волонтеры признаются, что обработать центнер мяса или несколько мешков овощей для них уже привычная задача.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Во время одного из рабочих дней участницы группы занимались разделкой 50 килограммов замороженной рыбы. Работу распределяют между собой: одни чистят продукты, другие нарезают, третьи фасуют и готовят к дальнейшей переработке.

«Тут у нас как на конвейере: одна чистит, другая режет, третья укладывает в специальную емкость. Пока работаем, успеваем обсудить последние сводки, поделиться новостями и наметить планы», – рассказала Галина Овчинникова.

Участницы «Молодежки» называют себя труженицами тыла. Помимо приготовления продуктовых заготовок они помогают фронту и другими способами: вяжут, шьют и участвуют в благотворительных концертах в поддержку военнослужащих.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Особую ценность для волонтеров представляют видеосообщения от бойцов. По их словам, кадры, на которых военнослужащие в блиндажах готовят отправленные им супы и разогревают домашние блюда, становятся лучшей благодарностью за проделанную работу.

«Вместе мы сила и мощь», – говорит основательница группы Галина Шакирова. Именно взаимная поддержка, многолетняя дружба и общее желание помочь бойцам, отмечают волонтеры, позволяют им уже третий год продолжать свою работу.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой