Хайдайвер из Татарстана выступит на ЧЕ по водным видам спорта в Париже

Фото: tatdiving.ru

Уже в пятницу в столице Франции стартует чемпионат Европы по водным видам спорта 2026 года, на котором российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.



Стало известно, что на турнир в составе сборной России отправится и татарстанский представитель хайдайвинга Павел Истомин. Подчеркнем, что для спортсмена это первые соревнования такого масштаба в карьере.

Отметим, что всего в составе национальной сборной кроме Павла будут еще пять спортсменов из нашей республики: Никита Шлейхер, Ралина Гилязова, Софья Дьякова, Андрей Минаков и Агния Тулупова.

Добавим, чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.