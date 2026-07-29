В фестивале «Великий Болгар» поучаствует команда из Китая

«Созданием атмосферы Средневековья займутся более 400 реконструкторов со всей страны»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Среди участников фестиваля «Великий Болгар», которые будут биться в форматах 5 на 5, 10 на 10 и в дуэльных номинациях, будут гости из Китая. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил организатор фестиваля Александр Кокурин.

«В этом году у нас будет сильнейшая команда Китая, которая приезжает попытаться побить наших ребят в номинации 5×5, 10×10 и в личных дуэльных номинациях. Мы, в свою очередь, готовим им тоже много сюрпризов: будет огромное количество пеших номинаций, конные рыцарские поединки, как массовые, так и личные. Это всё раннее и позднее Средневековье. То есть люди, которые хотят посмотреть, как другие люди сражаются на мечах друг с другом, найдут здесь настоящий выплеск адреналина и сами смогут поучаствовать, но уже, скажем так, в более «мягких» номинациях», – рассказал он.

Созданием атмосферы Средневековья займутся более 400 реконструкторов со всей страны. Также среди участников – команда рыцарей из Белоруссии, которые совсем недавно приехали с соревнований в Европе, где стали победителями, добавил Кокурин.

«Специалисты со всей России, начиная от Астрахани, заканчивая Новосибирском и Сыктывкаром, приедут со своими ремеслами. Они покажут пробные мануфактуры, стекольные мастерские, мукомольные и многое другое. Также можно будет попробовать тематическую еду и пройти мастер-классы на исторической кухне», – продолжил он.

На центральном ристалище битвы будут проходить на протяжении всего времени проведения фестиваля. Также для гостей останутся доступными и достопримечательности самого музея-заповедника.