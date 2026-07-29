15-летняя нижнекамка отдала курьеру мошенников ценности на 3 млн рублей
Мошенники обманули 15-летнюю жительницу Нижнекамска, сообщает МВД по РТ.
Согласно данным правоохранителей, аферист позвонил девушке, представившись сотрудником Минцифры. Он заявил, что данные ее семьи скомпрометированы. Следуя его указаниям, девушка собрала деньги и ювелирные изделия в рюкзак, приехала на указанное собеседником место и отдала сумку курьеру, назвавшему кодовое слово «Зайчик».
Поняв, что стала жертвой обмана, девушка рассказала обо всем родителям. Полиция завела уголовное дело о мошенничестве.
Видео МВД по РТ