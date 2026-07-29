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Происшествия 29 июля 2026 12:45

15-летняя нижнекамка отдала курьеру мошенников ценности на 3 млн рублей

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Мошенники обманули 15-летнюю жительницу Нижнекамска, сообщает МВД по РТ.

Согласно данным правоохранителей, аферист позвонил девушке, представившись сотрудником Минцифры. Он заявил, что данные ее семьи скомпрометированы. Следуя его указаниям, девушка собрала деньги и ювелирные изделия в рюкзак, приехала на указанное собеседником место и отдала сумку курьеру, назвавшему кодовое слово «Зайчик».

Поняв, что стала жертвой обмана, девушка рассказала обо всем родителям. Полиция завела уголовное дело о мошенничестве.

Видео МВД по РТ

#мошенники #кибермошенничество #МВД по РТ
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