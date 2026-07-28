«Это базовый документ»: в РФ подготовили атлас для инвесторов из КНР

Российско-китайский атлас инвестиционного сотрудничества объединит информацию о преференциальных режимах, мерах государственной поддержки и условиях ведения бизнеса во всех регионах России. Документ призван помочь китайским инвесторам при выборе площадки для реализации проектов в стране, сообщили в пресс-службе Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«Это базовый документ, который представляет свод преференциальных режимов и мер, путеводитель для любого китайского инвестора, который позволит ему более детально ознакомиться со всеми условиями ведения бизнеса во всех субъектах страны», – отметил заместитель директора департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Иван Иванников.

Ранее стало известно, что атлас впервые представят на IV Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который пройдет в Казани 16-19 августа. По замыслу разработчиков, документ позволит потенциальным инвесторам сократить время на поиск необходимой информации и повысит прозрачность условий работы на российском рынке.

Разработка атласа велась при участии Посольства Китайской Народной Республики в России и Союза китайских предпринимателей в России.

Появление нового инструмента происходит на фоне активного развития инвестиционного сотрудничества двух стран. В перечень Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству входят 89 крупнейших проектов с общим объемом заявленных инвестиций свыше $200 млрд.

Отдельное внимание в рамках форума традиционно уделят межрегиональному сотрудничеству. Татарстан входит в число наиболее активных российских регионов по взаимодействию с Китаем, в республике реализуются совместные инвестиционные и промышленные проекты, а также развиваются деловые контакты.

Презентация атласа станет одной из ключевых тем инвестиционной повестки форума, который объединит представителей органов власти, институтов развития, бизнеса и экспертного сообщества России и Китая.