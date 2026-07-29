«Ак Барс» пригласил на просмотр вратаря Пексу

Фото: irbis.ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» объявил о подписании пробного контракта с голкипером Вячеславом Пексой, сообщает пресс-служба казанского клуба. 23-летний вратарь, прошедший через систему клуба («Ирбис» и «Барс»), последние три сезона провел за океаном, выступая в АХЛ и ECHL в составе фарм-клубов «Торонто Мейпл Лифс».

В минувшем регулярном сезоне АХЛ Пекса принял участие в 12 матчах, отражая 86,9% бросков при коэффициенте надежности 3,78. В межсезонье «Торонто» не стал делать ему квалификационное предложение, и 1 июля хоккеист получил статус неограниченно свободного агента.

Теперь казанцы проверят его готовность на сборах, после чего примут решение о полноценном контракте.