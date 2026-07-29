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Происшествия 29 июля 2026 12:34

11 иностранцев выдворят из РФ – их задержали в автобусе в Лениногорске

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11 иностранцев выдворят из РФ – их задержали в автобусе в Лениногорске
Фото: © канал МВД по РТ в МАКС

Одиннадцать иностранных граждан задержали полицейские в Лениногорске. Об этом сообщает МВД по РТ.

«Во время проверки пассажирского автобуса полицейские выявили нарушения режима пребывания на территории РФ. В отношении граждан составили административные протоколы», – говорится в сообщении.

В итоге суд постановил выдворить нарушителей из страны. До исполнения решения они находятся в Центре временного содержания иностранных граждан МВД по РТ, уточнили в ведомстве.

#нелегальные мигранты #МВД по РТ #незаконные мигранты
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