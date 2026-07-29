11 иностранцев выдворят из РФ – их задержали в автобусе в Лениногорске
Одиннадцать иностранных граждан задержали полицейские в Лениногорске. Об этом сообщает МВД по РТ.
«Во время проверки пассажирского автобуса полицейские выявили нарушения режима пребывания на территории РФ. В отношении граждан составили административные протоколы», – говорится в сообщении.
В итоге суд постановил выдворить нарушителей из страны. До исполнения решения они находятся в Центре временного содержания иностранных граждан МВД по РТ, уточнили в ведомстве.