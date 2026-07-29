Международный этнический фестиваль «Крутушка» состоится с 21 по 23 августа

Лариса Бикмуллина: «Международный этнический фестиваль «Крутушка» – семейный праздник традиционной культуры и творчества»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Международный этнический фестиваль «Крутушка» состоится в Казани с 21 по 23 августа. Гости получат возможность окунуться в этнокультуру, попробовать себя в приготовлении национальных блюд и послушать этногруппы из разных регионов страны. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила председатель оргкомитета фестиваля Лариса Бикмуллина.

«Международный этнический фестиваль «Крутушка» – семейный праздник традиционной культуры и творчества. Все участники живут на одной территории с музыкой, песнями, кухней, играми, танцами в непрерывном взаимодействии и общении. Это погружение в многогранный мир традиций, где переплетаются современная этническая музыка, прикладное искусство и аутентичный фольклор народов России и мира. Атмосферу дополняет живописная локация: крутой берег реки Казанки, лес, местная достопримечательность – прекрасные Голубые озера», – рассказала она.

В программе фестиваля: концерты звезд российской мировой этносцены, аутентичный фольклор народов России, лекции, ярмарки ремесел, мастер-классы, кинопоказы, выставки, спектакли, народные игры и танцы.

С 2018 года на фестивале проводят лекторий с участием ученых, с 2019 года появилось направление «Традиционная кухня от шеф-поваров», а в 2022 году стартовал проект «Историческая фотография»: съемка участников в этнографических костюмах на старинную технику XIX века.