Цель – создать для ребенка безопасную среду: как в РТ будут бороться с буллингом

Вовлечение детей в спорт и творчество, активная работа с родителями и курсы для учителей – это все вошло в план по борьбе с буллингом, который разработали в Татарстане. Документ предусматривает плановую работу вплоть до 2030 года. Что в него войдет и насколько актуальна проблема травли в школах, рассказали полицейские, психолог и детский омбудсмен.





В Татарстане разработали план по борьбе с травлей подростков сверстниками

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Каждый десятый школьник в мире сталкивается с агрессией сверстников»

План по борьбе с буллингом разработали в Татарстане – накануне Премьер‑министр РТ Алексей Песошин подписал документ, который поможет бороться с травлей в школах, колледжах и детских кружках. Рассчитан план работы до 2030 года.

Согласно документу, десять министерств и ведомств будут работать над этой проблемой вместе по одним и тем же правилам.

Планируется, что к 2030 году в Татарстане доля школ и социальных учреждений, использующих медиативные практики, вырастет с 15 до 35%. Увеличится и число специалистов, прошедших обучение по выявлению буллинга и работе с агрессорами и жертвами, – с 850 до 950 человек.

За пять лет в республике планируется провести не меньше 350 тысяч различных мероприятий и консультаций – для детей, родителей и учителей.

Следить за этой работой будет Министерство образования и науки Татарстана. А Министерство здравоохранения, Министерство труда, МВД и прокуратура каждый год до 1 февраля будут сдавать отчеты о проделанной работе.

В документе говорится, что каждый десятый школьник в мире регулярно сталкивается с агрессией сверстников. В России до 30% молодых людей от 14 до 24 лет когда‑либо сталкивались с насилием. Особенно тяжело приходится детям 11–12 лет: за последний год с унижениями столкнулись 28% из них.

«Травля – это не единичный конфликт и не обычная ссора между детьми. Это систематическая агрессия, при которой силы заведомо неравны» Фото: © Алексей Куденко / РИА Новости

«Травля – это не просто детская шалость, а систематическая агрессия, при которой силы заведомо неравны»

«Травля – это не просто детская шалость, а серьезное правонарушение, которое может нанести ребенку тяжелый психологический вред. Это не единичный конфликт и не обычная ссора между детьми. Это систематическая агрессия, при которой силы заведомо неравны, а жертва не может самостоятельно себя защитить», – рассказала «Татар-информу» начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Татарстан Евгения Боброва.

Игнорировать проблему нельзя, действовать нужно своевременно и по четкому алгоритму, добавила она.

«Насторожить должны жалобы на плохое самочувствие перед школой, испорченные вещи, замкнутость, перепады настроения. Первым шагом должна стать беседа с администрацией школы. Зачастую проблему удается решить на этом этапе. Если ситуация не меняется либо в действиях агрессора есть признаки правонарушения, следует обратиться в органы внутренних дел. При этом критически важно собрать доказательства: при кибербуллинге скриншоты и ссылки, при физическом насилии – медицинскую справку о повреждениях, а также фиксировать даты, места и свидетелей инцидентов», – объясняет сотрудник МВД.

Самое страшное, что эта проблема существенно увеличивает риск суицида среди подростков.

«Буллинг приводит к эскалации агрессии и насилия в группе и в учреждении, снижению успеваемости, эмоциональным и невротическим проблемам, в отдельных случаях является мотивом для вовлечения жертв травли в деятельность международного террористического движения “Колумбайн”* и совершения преступлений в отношении учащихся и педагогов», – обратила внимание Евгения Боброва.

Она отметила, что в законе такого понятия, как буллинг, нет. Однако под эти действия подходят некоторые статьи Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях.

Тех, кто травит одноклассников, могут привлечь к административной ответственности по статьям «Оскорбление», «Клевета» и «Хулиганство». А при более тяжких случаях те же статьи могут квалифицировать как уголовное преступление, в том числе привлечь за доведение до самоубийства. Тогда наказывать будут не рублем и несколькими сутками ареста – суд может назначить реальное лишение свободы, даже если подростку не исполнилось 18 лет.

Евгения Боброва: «Работа полиции строится во взаимодействии со школами, комиссиями по делам несовершеннолетних и психологами» Фото: МВД по РТ

Если был нанесен и материальный ущерб, придется компенсировать – тут вступает в силу уже Гражданский кодекс РФ. Требовать, к слову, можно и возмещения морального вреда.

«Работа полиции строится во взаимодействии со школами, комиссиями по делам несовершеннолетних и психологами. Цель – не только пресечь травлю, но и изменить среду, где возникла агрессия. Важна и профилактика: инспекторы ПДН проводят беседы о противоправных действиях и цифровой безопасности. При сомнениях в том, как действовать, родители могут проконсультироваться с инспектором ПДН, который поможет оценить ситуацию и подскажет дальнейшие шаги», – рассказывает Евгения Боброва.

МВД Татарстана напоминает: безопасность детей – общая ответственность. Чем раньше взрослые заметят проблему и начнут действовать, тем выше шанс остановить травлю и минимизировать последствия для психики ребенка. Не оставайтесь в стороне, своевременное обращение за помощью – лучшая защита.

Аделя Анисимова: «Работа будет системной, что позволит основательно подойти к проблеме. Работать также будем с педагогами и родителями» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Наша задача – рассказать педагогам о молодежных трендах и субкультурах, которые сейчас существуют»

Согласно принятому плану, специалисты республиканского центра «Навигатор» будут следить за соцсетями и мессенджерами, чтобы находить в интернете признаки травли кого бы то ни было и плохой контент. Каждый год они планируют отправлять на блокировку до 15,5 тысячи таких материалов, рассказала заведующая отделом психологической помощи Республиканского центра «Навигатор» Аделя Анисимова.

«Эта работа будет системной, что позволит основательно подойти к проблеме. Работать также будем с педагогами и родителями. Например, если говорить о педагогах – это повышение квалификации и проведение мероприятий, направленных на эту проблематику. С родителями будут работать как в образовательных учреждениях, так и в ведомствах, которые включены в план. Для них будут проводиться тренинги и другие мероприятия», – рассказала она.

Центр «Навигатор» будет разрабатывать и распространяться методические материалы для специалистов, работающих с детьми, отметила психолог.

«Наша задача – рассказать педагогам о молодежных трендах, субкультурах, которые сейчас существуют, об интересах и проблемах детей в интернете, а также дать действенные инструменты для работы. Это нужно, чтобы наши специалисты понимали молодежь и говорили с ними на их языке», – добавила Аделя Анисимова.

Больший акцент будет делаться на профилактику вовлечения детей в деструктивные сообщества. Связь с буллингом здесь отслеживается напрямую – травля в школе негативно влияет на мотивацию к учебе и к хобби, а также на общение с друзьями. Все это делает ребенка сильно уязвимым и ведомым, поэтому он может легко повестить на преступные предложения в Сети.

«Как правило, подвержены влиянию в интернете именно те дети, которые находятся в позиции жертвы, те, кто стал объектом травли. Они могут быть подвержены разным деструктивным веяниям, в том числе в интернете. Наша цель, чтобы наши дети не попадали в преступные схемы и доводить до профессионального сообщества эту важную информацию, чтобы вовремя реагировать и не доводить до возникновения проблемы», – добавила она.

«Занятость детей в кружках и секциях – это часть профилактической работы. Ребенок должен быть занят творчеством или спортом, и это тоже большая межведомственная работа!» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Благодаря плану по борьбе с буллингом возможность посещать кружки и секции появится у большего количества детей: в 2026 году это 80% детей, а к 2030 году – до 84%, отметила психолог.

«Занятость детей в кружках и секциях – это часть профилактической работы. Ребенок должен быть занят какой-либо продуктивной деятельностью, чтобы не быть вовлеченным в деструктивные группы. Он должен быть занят творчеством или спортом, и это тоже большая межведомственная работа. В республике существует множество молодежных клубов и центров, где ребята могут найти себя. Интернет – это отдельная реальность, которая вроде бы есть, а вроде бы нет. Ребенок проводит там много времени, чем-то занимается, но никто не получает настоящего удовлетворение от этого. А занимаясь творчеством или танцами, дети видят реальный результат, у них появляется азарт и большой интерес. Поэтому наша задача – правильно направлять их», – объяснила она.

Ознакомиться со списком бесплатных кружков и секций можно на сайте Министерства по делам молодежи РТ.

Получить информацию о центрах психологической помощи и телефонах доверия для детей и подростков можно по ссылке.

Светлана Захарова: «Новый план позволяет нам выстроить единую систему, где школа, семья и государственные органы действуют как единый механизм» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Детям не хватает заботы родителей, с помощью агрессии они пытаются привлечь внимание»

Создание плана по борьбе с буллингом – необходимая мера, подчеркивает Уполномоченный по правам ребенка в РТ Светлана Захарова.

«Тема конфликтности подростков, которая порой перерастает в случаи травли, остается актуальной. Современные дети сталкиваются не только с традиционными формами травли, но и с кибертравлей, что требует постоянного внимания и адаптации профилактических мер. Новый план позволяет нам выстроить единую систему, где школа, семья и государственные органы действуют как единый механизм. Мы делаем ставку на раннее выявление рисков через мониторинг и тестирование, на развитие культуры уважения и толерантности, а также на применение восстановительных технологий, которые учат детей брать ответственность за свои поступки», – рассказала «Татар-информу» детский омбудсмен.

Большое внимание отведено работе с группой риска, а также просвещению родителей: организации тренингов, консультаций, тематических мероприятий.

«Родители становятся нашими главными партнерами в этом деле», – отметила она.

«Как показывает практика, нашим детям не хватает заботы со стороны родителей, и с помощью агрессии они пытаются привлечь к себе внимание, но бывают ситуации наоборот, когда гиперопекающие родители воспринимают обычную ссору как травлю, что, конечно, таковой не является» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан за первое полугодие 2026 года поступило 322 обращения, которые касаются как конфликтных ситуаций в сфере образования, так и организации учебного процесса и поступления в образовательные организации.

«Как показывает практика, нашим детям не хватает заботы со стороны родителей, и с помощью агрессии они пытаются привлечь к себе внимание, но бывают ситуации наоборот, когда гиперопекающие родители воспринимают обычную ссору как травлю, что, конечно, таковой не является. Важно отметить, что по каждому случаю мы стараемся проводить выездные проверки, так как конфликты часто возникают из-за системных недостатков в профилактической работе, а не из-за отдельных “плохих” учеников», – обратила внимание она.

Светлана Захарова подчеркивает, что наша общая цель – создать среду, где каждый ребенок чувствует себя в безопасности, а педагоги, родители и дети понимают свою ответственность за формирование культуры уважения.

Детский омбудсмен напомнила, что с 3 по 7 августа в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в РТ будет работать специальная горячая линия, куда можно обратиться, в том числе по вопросам конфликтных ситуаций среди детей: телефон для звонков: (843) 236-61-64, мессенджер MAX: 8-987-405-96-13.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ