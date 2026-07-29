Тело утонувшего мужчины достали из Камы в Челнах

Тело мужчины обнаружили в Комсомольском районе Набережных Челнов в Каме. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

В 11.50 спасатели ЗПСО №6 извлекли тело утонувшего с поверхности воды, оно находилось в десяти метрах от берега. Погибшего передали полицейским.

Мужчине был 41 год. Место, где нашли его тело, не было оборудовано для купания, о чем свидетельствовал соответствующий анлшаг. Причина происшествия — нарушение правил безопасности на водных объектах.