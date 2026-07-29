В ЦБ сообщили о росте инфляционных ожиданий у россиян

Инфляционные ожидания россиян и компаний в июле резко выросли, сообщает Банк России. В среднем опрошенные ждут, что цены в ближайший год вырастут на 14,7% (месяцем ранее было 12,4%). Те, у кого есть сбережения, более оптимистичны – они ждут инфляции на уровне 13,0%, а те, кто живет без накоплений, ожидают, что цены вырастут на 16,5%.

На более долгий срок — 5 лет — ожидания тоже подросли: до 11,2% против 10,3% в июне. При этом 61% опрошенных считают, что через 3 года рост цен будет заметно выше 4% в год (в июне таких было 58%).

Бизнес также ждет ускорения роста цен. Баланс ответов предприятий (доля тех, кто планирует повышать цены, за вычетом тех, кто собирается их снижать) вырос до 20,2 пункта против 15,8 в июне. Ожидаемый рост цен на ближайшие 3 месяца в годовом выражении — 5,8% (в июне было 4,3%).

Особенно заметно выросли ожидания в розничной торговле: там показатель достиг 46,2 пункта (было 33,9), а ожидаемый трёхмесячный рост цен — 12,9% (было 9,2%).

Основная причина, которую называют компании, — подорожание бензина и других видов топлива. Это ведёт к росту издержек, которые бизнес вынужден закладывать в цены.

Сам Банк России прогнозирует инфляцию в 2026 году на уровне 6,0–7,0% и ожидает, что она вернётся к целевому уровню 4% только в 2027 году.

Потребительские настроения ухудшились: индекс упал до 89,5 пункта (было 97,8 в июне). Люди стали реже планировать крупные покупки и меньше доверять будущему.

Доля тех, кто предпочитает копить свободные деньги, а не тратить их на дорогие товары, упала до 47,9% — это минимальный показатель с марта 2015 года. Месяцем ранее таких было 54,4%.