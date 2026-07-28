Капремонт домов в Татарстане: что обновят, как идет программа и куда жаловаться

За 18 лет в Татарстане капитально отремонтировали более 12 тыс. многоквартирных домов, вложив в программу свыше 107 млрд рублей. Как сегодня проходит капремонт, почему замена лифтов стала самой затратной частью работ, где проверить деньги своего дома и что делать, если ремонт вызывает вопросы, рассказали на брифинге в Кабинете министров республики.





За время действия программы капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане обновили более 12 тыс. домов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане за 18 лет капитально отремонтировали 12 тыс. домов

За время действия программы капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане обновили более 12 тыс. домов, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин.

Программа работает с 2008 года. За это время капитальный ремонт провели в домах общей площадью более 54 млн квадратных метров, где живут свыше 2 млн человек.

Дамир Шайдуллин: «За это время капитальный ремонт провели в домах общей площадью более 54 млн квадратных метров, где живут свыше 2 млн человек» Фото: prav.tatarstan.ru

На ремонт суммарно направили более 107 млрд рублей. Из них свыше 46 млрд рублей выделили из бюджета Татарстана и муниципалитетов, около 50 млрд оплатили сами собственники жилья, еще 10,5 млрд рублей поступили из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Каждый год в рамках программы ремонтируют крыши и фасады, меняют инженерные сети, устанавливают новые лифты и проводят работы, которые повышают безопасность и энергоэффективность многоквартирных домов.

Казань – в топе лидеров по темпам капремонта

В 2026 году по программе капитального ремонта в Татарстане обновят 747 многоквартирных домов в 41 муниципалитете. На эти цели выделили почти 11,4 млрд рублей.

К середине строительного сезона программа выполнена на 60% – это выше, чем в прошлом году на тот же период. По данным Фонда ЖКХ Татарстана, капитальный ремонт полностью уже заверили в 115 домах, еще в 536 работы продолжаются.

Айрат Абузяров: «К середине строительного сезона программа выполнена на 60% – это выше, чем в прошлом году на тот же период» Фото: prav.tatarstan.ru

«До 15 августа подрядчики должны завершить сезонные виды работ, до 30 сентября – оставшиеся сезонные мероприятия, а полностью выполнить программу, включая замену лифтового оборудования, планируется до 1 декабря», – сообщил генеральный директор фонда Айрат Абузяров.

По темпам реализации программы лидируют Алексеевский район (99,1%), Арский (85%), Спасский и Мамадышский (по 80%) районы, Набережные Челны (76,9%), Агрызский (74,6%) и Сабинский (72,8%) районы.

Больше всего домов по программе капитального ремонта уже сдали в Казани. При готовности в 61,8% работы полностью завершены в 33 многоквартирных домах – это лучший показатель в республике.

Лифты – самый дорогой этап капремонта

Замена лифтов остается одной из самых сложных и затратных частей программы капремонта. До 2030 года в Татарстане предстоит заменить почти 1,5 тыс. лифтов, срок службы которых достигнет или уже превысил 25 лет.

Замена лифтов остается одной из самых сложных и затратных частей программы капремонта Фото: © «Татар-информ»

«Из них 980 – на счете регионального оператора, 494 – на специальных счетах. Хочу отдельное внимание обратить на те, что находятся на спецсчетах, с ними наиболее сложная ситуация. В 2025 году из 36 запланированных к замене лифтов только по трем была выполнена эта работа. При сохранении прежних подходов существует прямой риск нарушения установленных сроков», – подчеркнул Шайдуллин.

По его словам, если владельцы спецсчетов не заменят лифты в сроки, предусмотренные региональной программой, муниципалитет сможет перевести средства на счет регионального оператора, чтобы провести необходимые работы.

Одним из поставщиков лифтового оборудования для программы капремонта выступает предприятие «Татлифт» из Зеленодольского района. По словам Шайдуллина, компания активно участвует в реализации программы.

Однако, по словам начальника Жилинспекции Татарстана Александра Тыгина, часть товариществ собственников жилья по-прежнему не рассматривает предложения «Татлифта», несмотря на возможность приобрести оборудование в беспроцентный лизинг. Он отметил, что предприятие выпускает лифты под различные типы шахт, тогда как оборудование разных производителей не всегда взаимозаменяемо. Кроме того, компания готова обсуждать с местными управляющими организациями индивидуальные условия сотрудничества.

Александр Тыгин: «Часть товариществ собственников жилья по-прежнему не рассматривает предложения «Татлифта», несмотря на возможность приобрести оборудование в беспроцентный лизинг» Фото: prav.tatarstan.ru

К слову, два года назад на пресс-конференции в «Татар-информе» Тыгин оценивал стоимость замены одного лифта в 3,5–7 млн рублей в зависимости от его технических характеристик.

В 141 доме Татарстана восстановят вентиляцию и дымоходы

Одним из важных направлений программы капитального ремонта остается безопасность использования газового оборудования. Для этого в домах с повышенным риском отравления угарным газом восстанавливают вентиляционные каналы и дымоходы.

В домах с повышенным риском отравления угарным газом восстанавливают вентиляционные каналы и дымоходы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2026 году такие работы пройдут в 141 многоквартирном доме в 19 муниципалитетах Татарстана. Больше всего объектов запланировано в Казани – 38 домов. Еще 23 дома отремонтируют в Менделеевском районе, 13 – в Бугульминском, по десять – в Сабинском и Азнакаевском районах.

В первую очередь ремонтируют дома, где риск отравления угарным газом наиболее высок. Обычно это многоквартирные дома 1960–1970-х годов постройки с газовыми колонками открытого типа, герметичными пластиковыми окнами без притока воздуха и изношенными вентиляционными каналами и дымоходами.

При этом работы начинают только после того, как соответствующее решение примут собственники жилья на общем собрании.

«Когда инспекция требует кронирования деревьев, это звучит как какой-то «формальный маразм», но в нашем случае мы видим статистику гибели людей и никогда не допустим, чтобы такие риски оставались неустраненными» Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости

«Дом должен быть крепостью»

Однако риск отравления угарным газом связан не только с состоянием вентиляционных каналов и дымоходов. По словам главы ГЖИ Александра Тыгина, причиной обратной тяги могут стать даже высокие деревья, растущие рядом с домом.

«Одно дерево, которое выше парапета, при определенном угле движения ветра и его скорости может обеспечить обратную тягу. Поэтому, когда инспекция требует кронирования деревьев, это звучит как какой-то «формальный маразм», но в нашем случае мы видим статистику гибели людей и никогда не допустим, чтобы такие риски оставались неустраненными», – сказал Тыгин.

В качестве примера он привел пятиэтажный дом в Альметьевске, окруженный высокими березами и тополями. По его словам, такая зеленая «стена» была способна нарушить тягу в дымоходах.

Угарный газ представляет особую опасность, подчеркнул руководитель Госжилинспекции. Его невозможно увидеть, почувствовать или обнаружить без специальных приборов.

«Мы в жилом фонде жить должны, наш дом – наша крепость. А пришел человек домой – и погиб… И это всегда совершенно нелепая история. Разве мы этого хотим?! Угарный газ не видно, не слышно, он не чувствуется. Когда он уже поступил в кровь, человек зачастую не в состоянии сделать ничего», – подытожил Тыгин.

После завершения капитального ремонта дома принимает государственная комиссия Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Главный документ в капремонте – решение собственников

После завершения капитального ремонта дома принимает государственная комиссия. В нее входят представители Фонда ЖКХ Татарстана, Госжилинспекции, муниципалитета, управляющей компании и собственники жилья.

Если после приемки у жителей возникают претензии к качеству ремонта, они могут обратиться через ГИС ЖКХ, на горячую линию или напрямую к инспекторам, которые работают на объектах.

За первое полугодие в Госжилинспекцию поступило 350 обращений, связанных с необходимостью капитального ремонта и качеством выполненных работ. Это на 32,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года инспекторы провели 626 проверок и выявили 875 нарушений.

«Мы зачастую видим, что ведутся работы только декоративного плана. Их пытаются завершить в виде такого отштукатуренного вида, а внутри паучки уже паутину свили», – отметил Александр Тыгин.

Кроме того, по итогам первого квартала 2026 года сведения о поступлении и расходовании средств на капитальный ремонт не были опубликованы в ГИС ЖКХ по 401 многоквартирному дому со специальными счетами. За такое нарушение предусмотрен штраф до 20 тыс. рублей, однако основанием для проверки становится обращение жителей.

«Посмотрите ситуацию по вашему дому на спецсчете: знаете ли вы, сколько накопили средств, где эти деньги? Если вы этого в системе ГИС ЖКХ не видите, то обратитесь в Госжилинспекцию РТ, и мы проведем проверку», – призвал Тыгин.

Он также напомнил, что главный документ при проведении капитального ремонта – это протокол общего собрания собственников.

«Именно там определяются виды работ, объемы финансирования. Когда мы получаем жалобу от гражданина с посылом «я не в курсе, что делается в моем доме», то здесь только к нему претензии. Всегда кажется, что кто-то принял решение, но они все принимаются только общим собранием», – подытожил глава ГЖИ Татарстана.