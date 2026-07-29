10 человек спасены на пожаре в челнинской многоэтажке

Фото: © канал ГУ МЧС России по РТ в МАКС

Пожар произошел накануне вечером в 12-этажном жилом доме на Цветочном Бульваре в Набережных Челнах. Как сообщает ГУ МЧС России по РТ, на площадке между 5 и 6 этажами горели мебель и вещи на площади 12 квадратных метров.

«Сотрудники пожарно-спасательных подразделений с верхних этажей по лестничному маршу при помощи масок спасаемых вывели 10 человек из зоны задымления», – говорится в сообщении.

Еще один человек эвакуировался из дома самостоятельно до прибытия пожарных. В результате происшествия пострадала 48-летняя женщина. Она получила ожоги левой руки 1-2 степени, но от госпитализации отказалась.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.