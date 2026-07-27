Президент России Владимир Путин в обращении к депутатам Госдумы VIII созыва подчеркнул, что интеграция ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле РФ полностью завершена.

Комментируя это заявление, доктор педагогических наук и заслуженный тренер РФ Ольга Павлова отметила, что этот процесс активно шёл по всем направлениям, включая спорт.

«Татарстан играет огромную роль в интеграции исторических регионов. Наша команда работает комплексно: развивает образование, инфраструктуру, оздоровление и, конечно, спорт. Сейчас идёт интеграция спортшкол, синхронизируются программы подготовки атлетов и судей. В подшефных Лисичанске и Рубежном эта работа идет ежедневно. Восстанавливаются спортивные школы и спортзалы в общеобразовательных школах, то есть инфраструктура. Несмотря на сложную обстановку, в Запорожье и Луганске молодёжь активно сдает нормы ГТО. Местные спортсмены уже уверенно участвуют в турнирах в составе сборных команд России», – поделилась Ольга Павлова.