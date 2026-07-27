Татарстан отправил более 150 тонн гуманитарного груза в зону СВО

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Из Татарстана в зону СВО доставили девять фур гуманитарной помощи общим объемом более 150 тонн. Груз предназначен для подразделений, работающих на направлениях, связанных с подшефными Татарстану городами. На месте колонну встречал Герой Российской Федерации Раиль Габдрахманов.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В составе груза – 120 тонн пиломатериалов, 700 ОСП-плит, 1 500 метров арматуры, более двух тонн гвоздей, 25 упаковок цемента, 2 300 метров труб, 3 400 метров кабеля, 2 500 метров провода, 80 светодиодных светильников, шесть автономных дизельных отопителей, 16 аккумуляторов, генераторы, водонагреватели, муфты, краны и переходники.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Ринат Садыков, курирующий восстановление подшефных Лисичанска и Рубежного, отметил, как формировалась эта колонна.

«Каждую позицию отрабатывали адресно, в тесном контакте с министром строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Маратом Айзатуллиным, ключевыми представителями крупного бизнеса и предпринимательского сообщества республики. По логистике ключевую роль сыграло региональное отделение партии «Единая Россия» и лично Марат Самигуллин. Спасибо всем, кто поддерживает из дома. Уверен, вместе мы приближаем победу», – сказал вице-премьер РТ.