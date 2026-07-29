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Общество 29 июля 2026 09:00

Средняя пенсия в России выросла на 4,4 тыс. рублей за два года

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Средняя пенсия в России выросла на 4,4 тыс. рублей за два года
Фото: © «Татар-информ» ​

Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян увеличился почти на 4,5 тысячи рублей за два года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По информации ведомства, на 1 июня средняя пенсия составила 25 402 рубля. В аналогичный период 2024 года пенсионеры получали в среднем 20 962 рубля. Таким образом, прирост за два года достиг 4 440 рублей.

Наиболее высокий средний размер пенсии в июне зафиксирован в Чукотском автономном округе – 42 270 рублей.

#пенсия #Социальный фонд России
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