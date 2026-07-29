Марсель Миннуллин назначен и.о. главы Минздрава Запорожской области

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Бывший Министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин назначен исполняющим обязанности Министра здравоохранения Запорожской области. Такая информация опубликована на сайте Минздрава Запорожской области.

Марсель Миннуллин родился 22 июня 1974 года.

В 1997 году окончил Казанский государственный медицинский институт, прошел обучение в клинической ординатуре на кафедре хирургических болезней №1.

С 2000 по 2001 год был врачом-хирургом приемного отделения РКБ, затем трудился в отделении абдоминальной хирургии. С 2010 по 2023 год — первый заместитель главного врача Республиканской клинической больницы по медицинской части.

В 2023 году назначен министром здравоохранения Республики Татарстан. В июне 2025 года покинул пост по собственному желанию.