Марсель Миннуллин назначен и.о. главы Минздрава Запорожской области
Бывший Министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин назначен исполняющим обязанности Министра здравоохранения Запорожской области. Такая информация опубликована на сайте Минздрава Запорожской области.
Марсель Миннуллин родился 22 июня 1974 года.
В 1997 году окончил Казанский государственный медицинский институт, прошел обучение в клинической ординатуре на кафедре хирургических болезней №1.
С 2000 по 2001 год был врачом-хирургом приемного отделения РКБ, затем трудился в отделении абдоминальной хирургии. С 2010 по 2023 год — первый заместитель главного врача Республиканской клинической больницы по медицинской части.
В 2023 году назначен министром здравоохранения Республики Татарстан. В июне 2025 года покинул пост по собственному желанию.