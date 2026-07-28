Четыре барьера для беспилотников: что мешает развитию отрасли дронов в России

Развитие беспилотных транспортных систем становится важным элементом национальной повестки технологического суверенитета России. Однако прогресс замедляется целым рядом барьеров, которые пока не удается устранить. Что мешает развитию беспилотников в стране, обсудили сегодня на вебинаре «Интеллектуальные системы мобильности».





Развитие беспилотных транспортных систем становится важным элементом национальной повестки технологического суверенитета России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Важный элемент технологического суверенитета»

«Сегодня мы предлагаем рассматривать тему интеллектуальной мобильности не как обзор уже реализованных проектов, а как постановку задачи для дальнейшего развития не только Республики Татарстан, но и России», – заявил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Он подчеркнул, что в республике накоплен значительный научный, промышленный, образовательный инфраструктурный инновационный потенциал в сфере беспилотных и автономных систем.

Рифкат Минниханов: «Сегодня мы предлагаем рассматривать тему интеллектуальной мобильности не как обзор уже реализованных проектов, а как постановку задачи для дальнейшего развития не только Республики Татарстан, но и России» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

И речь идет не только об управлении транспортными потоками, а о создании комплексной среды, где воздушные, наземные и водные автономные системы работают согласованно, решают задачи экономики и формируют новый рынок.

«Развитие беспилотных транспортных систем становится важным элементом национальной повестки технологического суверенитета. На Петербургском международном экономическом форуме Президент России Владимир Путин уделил этому особое внимание и поручил Правительству разработать стратегию развития автономных систем и цифровых платформ до 2036 года», – заявил Минниханов.

Отсутствие мультисредовых платформ

По его словам, опыт Татарстана показал: беспилотные технологии в воздухе, на земле и воде нельзя развивать как независимые направления. А искусственный интеллект, навигация, связь, сенсорика, компьютерное зрение, цифровые карты, системы дистанционного управления – это общая технологическая платформа для всех сред. И, по мнению президента АН РТ, именно здесь находится одна из главных проблем развития новой сферы – отсутствие мультисредовых платформ.

«Концепция мультисредности должна быть привязана к отраслевым миссиям. Для Татарстана это логистика, сельское хозяйство, промышленность, энергетика, экология, безопасность, водные объекты, городское хозяйство и мониторинг инфраструктуры. Именно так ресурсы начнут работать на результат», – подчеркнул Минниханов.

И вторая необходимая составляющая – автономность, то есть способность системы выполнять задачу без постоянного участия человека, используя данные, алгоритмы и исполнительные механизмы.

«Без такой связки даже сильные отдельные проекты не превращаются в устойчивую отрасль», – заключил президент АН РТ.

Действующий порядок допуска беспилотных авиационных систем к полетам вне экспериментальных правовых режимов остается точечным Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Каждый случай эксплуатации фактически требует отдельного согласования»

Проректор по стратегическому развитию и экономике КАИ Эльвир Якупов выделил четыре главных барьера для развития беспилотных авиационных систем в России. Наиболее острый – правовой.

«Действующий порядок допуска беспилотных авиационных систем к полетам вне экспериментальных правовых режимов остается точечным. Каждый случай эксплуатации фактически требует отдельного согласования. Устойчивых типовых процедур для регулярной серийной эксплуатации беспилотных авиационных систем пока нет», – подчеркнул он.

Второй барьер – инфраструктурный. По словам Якупова, полноценное включение БАС в контур интеллектуальной мобильности невозможно без наземной инфраструктуры: пунктов взлета и посадки, зарядных сервис-станций, а главное – систем управления низковысотным воздушным движением.

Третье ограничение заключается в отсутствии окупаемости отечественных решений при текущих объемах спроса.

«Производство бортового оборудования и других компонентов остается мелкосерийным, сертификационные процедуры на сегодняшний день – дорогостоящими. Существующие меры государственной поддержки пока не компенсируют этот разрыв. В результате производители оказываются в неком замкнутом круге: без масштабного спроса невозможно снизить себестоимость, а без снижения себестоимости невозможно нарастить спрос», – отметил проректор.

И последним он упомянул кадровый барьер. По его словам, темпы подготовки инженерных и эксплуатационных кадров в сфере беспилотных авиационных систем отстают от темпов роста самой отрасли.

Россия пока отстает от мировой повестки

Президент Ассоциации транспортных инженеров, доктор технических наук, профессор МАДИ, заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения, интеллектуальные транспортные системы» Султан Жанказиев в свою очередь подчеркнул, что все виды беспилотников: наземные, водные и воздушные – нужно рассматривать как элементы одной системы, ориентируясь на социальный запрос.

Султан Жанказиев в свою очередь подчеркнул, что все виды беспилотников: наземные, водные и воздушные – нужно рассматривать как элементы одной системы, ориентируясь на социальный запрос Фото: скриншот онлайн-трансляции

«Смена поведенческих особенностей поколений существенно меняет социальные запросы, но это занимает много времени. При этом есть факторы, которые меняют их гораздо быстрее. Например, новые автомобили. Причем в последнее время даже технологии встроенных дронов начинают применять в автомобилях массового сегмента», – заявил Жанказиев.

Он отметил, что в вопросе развития беспилотных систем Россия пока отстает от мировой повестки. «Однако это не делает нас технологическими аутсайдерами, потому что сначала нужно накопить большой объем экспертных знаний, а уже потом на их основе формировать стратегический документ», – заключил он.