Четыре барьера для беспилотников: что мешает развитию отрасли дронов в России
Рифкат Минниханов заявил, что беспилотные технологии в воздухе, на земле и воде нельзя развивать как независимые направления
Развитие беспилотных транспортных систем становится важным элементом национальной повестки технологического суверенитета России. Однако прогресс замедляется целым рядом барьеров, которые пока не удается устранить. Что мешает развитию беспилотников в стране, обсудили сегодня на вебинаре «Интеллектуальные системы мобильности».
«Важный элемент технологического суверенитета»
«Сегодня мы предлагаем рассматривать тему интеллектуальной мобильности не как обзор уже реализованных проектов, а как постановку задачи для дальнейшего развития не только Республики Татарстан, но и России», – заявил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.
Он подчеркнул, что в республике накоплен значительный научный, промышленный, образовательный инфраструктурный инновационный потенциал в сфере беспилотных и автономных систем.
И речь идет не только об управлении транспортными потоками, а о создании комплексной среды, где воздушные, наземные и водные автономные системы работают согласованно, решают задачи экономики и формируют новый рынок.
«Развитие беспилотных транспортных систем становится важным элементом национальной повестки технологического суверенитета. На Петербургском международном экономическом форуме Президент России Владимир Путин уделил этому особое внимание и поручил Правительству разработать стратегию развития автономных систем и цифровых платформ до 2036 года», – заявил Минниханов.
Отсутствие мультисредовых платформ
По его словам, опыт Татарстана показал: беспилотные технологии в воздухе, на земле и воде нельзя развивать как независимые направления. А искусственный интеллект, навигация, связь, сенсорика, компьютерное зрение, цифровые карты, системы дистанционного управления – это общая технологическая платформа для всех сред. И, по мнению президента АН РТ, именно здесь находится одна из главных проблем развития новой сферы – отсутствие мультисредовых платформ.
«Концепция мультисредности должна быть привязана к отраслевым миссиям. Для Татарстана это логистика, сельское хозяйство, промышленность, энергетика, экология, безопасность, водные объекты, городское хозяйство и мониторинг инфраструктуры. Именно так ресурсы начнут работать на результат», – подчеркнул Минниханов.
И вторая необходимая составляющая – автономность, то есть способность системы выполнять задачу без постоянного участия человека, используя данные, алгоритмы и исполнительные механизмы.
«Без такой связки даже сильные отдельные проекты не превращаются в устойчивую отрасль», – заключил президент АН РТ.
«Каждый случай эксплуатации фактически требует отдельного согласования»
Проректор по стратегическому развитию и экономике КАИ Эльвир Якупов выделил четыре главных барьера для развития беспилотных авиационных систем в России. Наиболее острый – правовой.
«Действующий порядок допуска беспилотных авиационных систем к полетам вне экспериментальных правовых режимов остается точечным. Каждый случай эксплуатации фактически требует отдельного согласования. Устойчивых типовых процедур для регулярной серийной эксплуатации беспилотных авиационных систем пока нет», – подчеркнул он.
Второй барьер – инфраструктурный. По словам Якупова, полноценное включение БАС в контур интеллектуальной мобильности невозможно без наземной инфраструктуры: пунктов взлета и посадки, зарядных сервис-станций, а главное – систем управления низковысотным воздушным движением.
Третье ограничение заключается в отсутствии окупаемости отечественных решений при текущих объемах спроса.
«Производство бортового оборудования и других компонентов остается мелкосерийным, сертификационные процедуры на сегодняшний день – дорогостоящими. Существующие меры государственной поддержки пока не компенсируют этот разрыв. В результате производители оказываются в неком замкнутом круге: без масштабного спроса невозможно снизить себестоимость, а без снижения себестоимости невозможно нарастить спрос», – отметил проректор.
И последним он упомянул кадровый барьер. По его словам, темпы подготовки инженерных и эксплуатационных кадров в сфере беспилотных авиационных систем отстают от темпов роста самой отрасли.
Россия пока отстает от мировой повестки
Президент Ассоциации транспортных инженеров, доктор технических наук, профессор МАДИ, заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения, интеллектуальные транспортные системы» Султан Жанказиев в свою очередь подчеркнул, что все виды беспилотников: наземные, водные и воздушные – нужно рассматривать как элементы одной системы, ориентируясь на социальный запрос.
«Смена поведенческих особенностей поколений существенно меняет социальные запросы, но это занимает много времени. При этом есть факторы, которые меняют их гораздо быстрее. Например, новые автомобили. Причем в последнее время даже технологии встроенных дронов начинают применять в автомобилях массового сегмента», – заявил Жанказиев.
Он отметил, что в вопросе развития беспилотных систем Россия пока отстает от мировой повестки. «Однако это не делает нас технологическими аутсайдерами, потому что сначала нужно накопить большой объем экспертных знаний, а уже потом на их основе формировать стратегический документ», – заключил он.