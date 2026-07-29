В Казанском Кремле пройдет концерт в рамках фестиваля «Күрше»

В воскресенье, 2 августа, в Казанском Кремле состоится цикл мероприятий проекта «Вдохновленные Татарстаном» в рамках летнего сезона фестиваля «Күрше». Жители и гости города смогут посетить мастер-классы и увидеть выступления творческих коллективов республики, сообщает Министерство культуры Республики Татарстан.

Согласно ведомству, музыкальная программа начнется в 14:00 с концерта фольклорно-этнографического ансамбля «Сорнай». В 15:00 перед гостями выступят артисты ансамбля «Каравон». Завершит программу в 16:00 тюрко-татарская этно-группа «Риваять».

Вход свободный. Гостей ждут на площади возле мечети «Кул-Шариф».

Продолжением проекта «Вдохновленные Татарстаном» станет показ спектакля «Габдулла – свет» (12+). Казанский ТЮЗ имени Габдуллы Кариева представит постановку 1 сентября в 16:00. Спектакль будет сопровождаться синхронным переводом на русский язык.

Фестиваль добрососедства и поддержки инициатив жителей «Күрше» реализуется при поддержке Раиса Республики Татарстан.