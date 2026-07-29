Появились подробности дела работницы почты, которую обвиняют в краже 61 млн в РТ

Фото: © канал МВД по РТ в МАКС

Подробности уголовного дела в отношении работницы почты в Елабуге, которую обвиняют в хищении суммы свыше 61 млн рублей из почтового отделения.

По версии правоохранителей, 52-летняя жительница Елабуги в период с 2022-го по 2026 год систематически присваивала вверенные ей деньги. Чтобы замести следы, она создавала фиктивные финансовые документы о переводе определенных сумм в подчиненные филиалы, расположенные в Агрызе и Менделеевске. Похищенные средства злоумышленница вкладывала в деятельность финансовых пирамид, покупала недвижимость.

«Сладкая жизнь» закончилась, когда головная организация сократила лимит финансов, которые могли храниться в главной кассе почтамта – с 200 до 15 млн рублей.

«Согласно инструкции, сумму, превышающую 15 млн рублей, руководитель кассы должна была перевести на банковский счет вышестоящей компании. Понимая, что таких средств ей найти никак не удастся, злоумышленница решилась на имитацию поджога», – говорится в сообщении МВД по РТ.

Фото: © канал МВД по РТ в МАКС

Однако план провалился, пожар устроить не удалось. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили пустые инкассаторские мешки, тлеющие от зажженной репеллентной пластины. При этом в кассе отделения была зафиксирована недостача крупной суммы денег.

Задержанная заключена под стражу, ей предъявлено обвинение. Кроме хищения денег, ей может грозить еще и статья об умышленном уничтожении чужого имущества. Вопрос о возбуждении дела по данной статье решается.