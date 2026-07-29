Минниханов поздравил 430-й полк с присвоением звания «гвардейский»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил командира 430-го мотострелкового полка полковника Айдара Байрамгулова и личный состав подразделения с присвоением почетного наименования «гвардейский». Текст поздравления имеется в распоряжении «Татар-информа».

«Поздравляю всех вас с присвоением почётного наименования «гвардейский». Это признание особых боевых заслуг доблестного мотострелкового формирования, высокая оценка вашего беспримерного мужества и стойкости, проявленных при выполнении сложнейших боевых задач в ходе специальной военной операции», – сказал Минниханов.

Раис РТ отметил, что татарстанцы гордятся своими отважными земляками – достойными наследниками поколения победителей, продолжающими славные традиции самоотверженного служения Отечеству и верности воинскому и гражданскому долгу.

«Желаю всем бойцам крепкого здоровья, неизменной удачи и несокрушимой веры в нашу Победу. Высоко несите знамя гвардейского полка и возвращайтесь домой целыми и невредимыми», – добавил Минниханов.