Верховный суд РТ вынес приговор челнинцу за покушение на замкомандира «Спарты»

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сегодня Верховный суд РТ вынес приговор жителю Набережных Челнов Сергею Вишнякову. Его признали виновным в покушении на убийство замкомандира «Спарты» и государственной измене.

«Признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы на 21 год с ограничением свободы на 1,5 года», – сказал судья Александр Шемуранов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, мужчина установил слежку за жителем Набережных Челнов, участником боевых действий на территории ЛНР, включенным в картотеку на украинском сайте «Миротворец» в качестве лица, подлежащего устранению. Речь идет о заместителе Моторолы – легендарного командира «Спарты».

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Кроме того, мужчина сотрудничал с украинскими спецслужбами и помогал им в проведении разведывательной и диверсионной деятельности против России. Он собирал данные о важных объектах и предприятиях оборонно-промышленного комплекса РФ на территории Татарстана.