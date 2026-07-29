Стал известен первый полуфиналист мужской Лиги наций - 2026

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Мужская сборная Словении по волейболу первой вышла в полуфинал Лиги наций — 2026, одолев в четвертьфинале команду Турции. Встреча прошла в Китае, завершилась со счетом 3:0 (25:21, 35:33, 39:37).

В полуфинале Словения играет с победителем матча между Украиной и Польшей. Соперник определится 30 июля. Во второй половине сетки плей-офф Лиги наций среди мужчин Италия сразится с США, а Япония — с Китаем.

Действующим чемпионом мужской волейбольной Лиги наций является сборная Польши.