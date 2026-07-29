Более 740 мастеров прикладного искусства представят товары на Спасской ярмарке

В Елабуге с 30 июля по 2 августа пройдет Спасская ярмарка. В этом году она впервые сменит привычную площадку на Шишкинских прудах и разместится на территории городского ипподрома по адресу: ул. Пролетарская, 1е. На ней свою продукцию представят мастера со всей страны. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замдиректора по научной работе Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Александр Деготьков.

«В этом году мы предлагаем для всех гостей новую локацию. Она более логистически продумана, более комфортна в плане расположения. И с уютных улочек старинного города, исторической части мы переместились в новую часть, где лучше решен вопрос с парковкой. Мы ждём более 750 мастеров декоративно-прикладного искусства и еще тысячу торговцев самыми разными товарами», – отметил он.

Помимо ярмарки, в эти дни на территории Елабуги будет проходить еще ряд интересных событий. Так, 1 августа стартует XIX Всероссийский фестиваль колокольного звона, а также фестиваль «Туган батыр», где можно будет посмотреть на стрельбу из лука от профессиональных спортсменов.