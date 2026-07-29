Электронную доску почета Татарстана жители республики увидят в начале августа

Электронную доску почета Татарстана, учрежденную Раисом РТ в мае 2026 года, жители республики увидят в начале августа. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире в Центре управления регионом.

«Это нематериальная форма поощрения, чтобы показать, какие есть профессиональные достижения, какие люди работают на разных предприятиях и вносят свой вклад в развитие города, муниципалитета, своей отрасли. У каждого времени свои герои. Сегодня настало время героев. Это те, кто кует победу на фронтах, участники СВО и те, кто работает на предприятиях – в отраслях строительства, транспорта, сельского хозяйства», – рассказала она.

В формировании электронной доски почета участвовали 4 900 предприятий региона, в том числе промышленные системообразующие флагманы Татарстана. На сегодня 15 346 человек представлены на ней. Сведения будут обновляться ежегодно.

Электронную доску почета 1 мая этого года учредил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Проект призван отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие Татарстана.