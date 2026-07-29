В Чистополе 8 августа пройдет музыкальный фестиваль «Рок-берега»

В Чистополе 8 августа пройдет IV музыкальный фестиваль «Рок-берега». Для гостей выступят известные группы из разных регионов страны. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила начальник отдела культуры Чистопольского района Наталья Япаева.

«Многочасовой музыкальный марафон неизменно собирает более 10 тысяч зрителей на центральной площади города и более ста тысяч онлайн-поклонников по всему миру. Фестиваль получил высокие оценки как от публики, так и от артистов. Он по праву стал событием-магнитом августа», – рассказала она.

Кроме того, на сцену выйдут татарстанские группы «Анимация» и «Волга-Волга», а также яркие коллективы из Санкт-Петербурга, Ярославля, Кирова и Казани. Среди них «Последний пионер», «Мамульки Бэнд», «Дом кукол» и многие другие.

«Рок-Берега» продолжают концепцию проведения крупных фестивалей в малых городах, минуя перенасыщенные культурными событиями столицы. Наши хедлайнеры служат вдохновляющим примером для земляков, доказывая, что нет ничего невозможного и успех доступен каждому», – подчеркнула Япаева.

В день фестиваля на площади будут работать интерактивные площадки, детская развлекательная зона, гастрономическая зона, а также пройдут дегустации, конкурсы и розыгрыши подарков. Мероприятие пройдет в Чистополе 8 августа на центральной площади с 15:00 до 23:00.