Основателя Telegram Дурова обвинили в содействии терроризму

Павлу Дурову, сооснователю мессенджера Telegram, предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России. Также начата процедура объявлении Дурова в международный розыск.

По версии правоохранителей, в нарушение законодательства РФ администрация Telegram не удалила многочисленные каналы, чаты и боты данного мессенджера, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в РФ диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности.