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Происшествия 29 июля 2026 10:06

Основателя Telegram Дурова обвинили в содействии терроризму

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Павлу Дурову, сооснователю мессенджера Telegram, предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России. Также начата процедура объявлении Дурова в международный розыск.

По версии правоохранителей, в нарушение законодательства РФ администрация Telegram не удалила многочисленные каналы, чаты и боты данного мессенджера, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в РФ диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности.

#telegram #павел дуров #фсб россии
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