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Политика 29 июля 2026 10:11

NYT: Иран рассматривал удар по порту Украины после атаки на судно

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Иран рассматривал возможность нанесения удара по морскому порту на Украине в ответ на атаку на иранское торговое судно, однако дипломатические усилия позволили снизить напряженность. Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на неназванных иранских и западных чиновников, передает РИА «Новости».

Ранее Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один член экипажа погиб, еще один получил ранения.

По данным издания, Тегеран рассматривал вариант ответного удара по украинской портовой инфраструктуре, однако на данный момент ситуация остается под контролем благодаря дипломатическим контактам.

Собеседники газеты, знакомые с разведывательной информацией, утверждали, что Иран якобы мог использовать баллистическую ракету с небольшой боевой частью для нанесения ограниченного ущерба и демонстрации своей реакции. Другие источники предположили, что возможной целью могли стать один из украинских портов на Черном море.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил исполняющему обязанности министра иностранных дел Украины Андрею Сибиге, что ущерб после удара по иранскому торговому судну должен быть компенсирован.

По словам Аракчи, Сибига сообщил, что инцидент произошел непреднамеренно и Украина не стремится к дальнейшей эскалации ситуации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала атаку Украины на иранское судно в Каспийском море террористическим актом.

#Иран #Украина
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