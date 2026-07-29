После отравления семьи из-за голубя в дымоходе наказали главу газовой службы

В Нурлате наказали начальника газовой службы, сообщает Госжилинспекция Татарстана.

Поводом для соответствующей проверки стал инцидент с отравлением семьи газом в многоквартирном доме по улице Карла Маркса. Причиной происшествия стал голубь, попавший в дымоход. Отравление получили двое взрослых и двое детей. Последних в результате случившегося госпитализировали.

«Однако расследование вскрыло куда более серьезные системные проблемы, чем просто случайное попадание птицы в вентиляцию. Инспекторы изучили материалы дела и пришли к выводу, что трагедии можно было избежать, если бы сотрудники «Нурлатгаза» добросовестно выполняли свои прямые обязанности», – говорится в сообщении ГЖИ РТ.

Инспекция установила, что за полтора месяца до отравления, 27 апреля, в квартире, где позже случилось ЧП, проводилось плановое техническое обслуживание. Специалисты видели грубейшие нарушения, но закрыли на них глаза. Так, газовая колонка была буквально «замурована» в кухонный гарнитур. Это, в свою очередь, полностью перекрывало доступ для обслуживания и нарушало правила вентиляции. Кроме того, в кухне не было двери, что категорически запрещено при эксплуатации газового оборудования.

Несмотря на это, газовщики не стали выдавать предписание об устранении нарушений, не прекратили подачу газа.

«Газоснабжение в квартире перекрыли только после того, как люди оказались в больнице», – констатировали в Госжилинспекции.

В итоге на начальника ЭПУ «Нурлатгаз» завели административное дело о нарушении правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Его признали виновным и оштрафовали на 25 тыс. рублей.