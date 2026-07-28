Казань вошла в тройку самых популярных городов для поступления в вузы

Прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершился в России. Через портал «Госуслуги» поступило 4,3 млн заявлений от почти 1,3 млн человек, сообщили в Минобрнауки РФ.





В этом учебном году для поступления в российские вузы предусмотрено 620 481 бюджетное место

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Казань заняла третье место среди городов, в вузы которых поступает больше всего абитуриентов. На московские университеты приходится 511 тыс. поступающих, на петербургские – 212 тыс., казанские – 90 тыс. Далее в списке Екатеринбург (82 тыс.), Новосибирск (64 тыс.), Ростов-на-Дону (53 тыс.), Нижний Новгород (50 тыс.), Уфа и Краснодар (по 45 тыс.), Томск (40 тыс.).

Около 94% абитуриентов воспользовались цифровым сервисом «Поступление в вуз онлайн», который реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных». В числе подавших заявления через портал – 58 тыс. иностранных граждан, из них 19 тыс. воспользовались приложением ruID, позволяющим начать поступление в российский вуз до приезда в страну.

Больше всего заявлений пришлось на очную форму обучения – 58%. Еще 16% абитуриентов выбрали очно-заочную форму, 27% – заочную.

Наиболее востребованными направлениями подготовки стали инженерное и педагогическое образование, информатика и вычислительная техника, а также информационные системы и технологии.

27 июля на портале «Госуслуги» и сайтах вузов были опубликованы конкурсные списки.

Около 94% абитуриентов воспользовались цифровым сервисом «Поступление в вуз онлайн», который реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных» Скриншот с сайта gosuslugi.ru

До 12:00 мск 1 августа согласия на зачисление принимаются от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение. Для участников основного конкурса срок подачи согласий истекает в 12:00 мск 5 августа.

Между завершением приема согласий и публикацией приказов о зачислении установлены «дни тишины». В этот период абитуриенты не смогут отзывать заявления, а также подавать или отзывать согласия на зачисление. Это необходимо для фиксации окончательного списка поступивших и позволит абитуриентам понимать свой статус.

Приказы о зачислении на бюджет по квотам и для олимпиадников будут опубликованы 3 августа, по основному конкурсу – 7 августа.

После зачисления студенты смогут перейти из «Госуслуг» в чат своего курса в мессенджере МАКС. Кроме того, на портале для них сформируют электронные студенческие билеты и зачетные книжки.

В этом учебном году для поступления в российские вузы предусмотрено 620 481 бюджетное место. Около 73% из них распределено между региональными университетами. Больше всего мест предусмотрено по инженерным направлениям – 263,8 тыс., педагогическим – 79 тыс. и медицинским – 57,7 тыс.