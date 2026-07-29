В Казани утвердили план водного сотрудничества РФ и РБ до 2030 года

Качество воды и состояние водных экосистем бассейнов рек Днепр и Западная Двина обсудили участники XVII заседания совместной Российско‑Белорусской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных водных объектов, прошедшего недавно в Казани. О ключевых решениях и итогах встречи «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Росводресурсов.

«Подтверждена высокая сопоставимость результатов двусторонних сравнительных анализов поверхностных вод на трансграничных участках. Согласован порядок организации, проведения и обработки результатов межлабораторных испытаний по гидрохимическим показателям. Впервые проведена корреляция трансграничных водоносных подразделений в бассейнах Днепра и Западной Двины, что позволит развивать совместный мониторинг подземных вод. Отмечено отсутствие значительных изменений гидродинамического режима на приграничных территориях», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, актуализирована дорожная карта российско‑белорусского трансграничного водного сотрудничества до 2030 года, ранее утвержденная на совместном заседании коллегий природоохранных ведомств России и Беларусии в Минске. Документ учитывает экосистемный подход и цели устойчивого развития ООН.

«Впервые площадка заседания комиссии развернулась на территории Казани. Этот год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом единства народов России. Поэтому особое звучание приобретает идея о том, что вода – универсальный объединяющий фактор, связующий не только экосистемы, но и народы, территории и поколения», – добавили в пресс-службе.