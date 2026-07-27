В Менделеевске заложили новую традицию фестиваля «Гонка Героев»

В Менделеевске в рамках фестиваля «Гонка Героев» впервые состоялся мотопробег с участием представителей мотоклуба «Ночные волки». Новое событие стало частью фестивальной программы и, как рассчитывают организаторы, положит начало новой традиции.

Накануне соревнований байкеры совершили мотопробег по центральным улицам города, после чего прибыли в кемпинг, который ежегодно открывается для участников «Гонки Героев».

В этом году площадку оформили в мексиканском стиле, подготовив тематические декорации, входные группы и зоны отдыха. Открытие кемпинга сопровождалось мотошоу и файер-шоу.

«Мы благодарны мотоклубу за поддержку. «Гонка Героев» – это фестиваль не только спорта, но и площадка для разных интересов. В этом году состоялась первая такая коллаборация, но мы надеемся, что в будущем она перерастет в нечто большее, возможно, в мотофестиваль», – отметил глава Менделеевского района Роберт Искандаров.

В день проведения фестиваля гости также смогли посетить выставку мототехники. Кроме того, представители «Ночных волков» организовали для детей практические занятия по безопасному управлению двухколесным транспортом.

«У нас есть специальная программа, которую мы подготовили для детей. Вместе с ними вспоминаем правила, изучаем на практике основы передвижения по дорогам. Хотим транслировать ее в разных районах и городах республики», – рассказал президент Елабужского отделения мотоклуба «Ночные волки» Денис Баурин.

Как отметили организаторы, участие мотоклуба в «Гонке Героев» стало пилотным проектом. В этом году мероприятие впервые прошло в формате фестиваля. Помимо экстремального забега, для гостей организовали бесплатные полеты на воздушных шарах, сплавы по реке Тойме и другие развлекательные площадки.

По данным организаторов, фестиваль «Гонка Героев» в этом году собрал около 15 тыс. участников и гостей.