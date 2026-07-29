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Общество 29 июля 2026 10:01

Программу пяти школьных предметов обновят к 2027 году

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Учащиеся старших классов 1 сентября 2027 года начнут изучать пять предметов по обновленным практико-ориентированным программам. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднева, эксперт Минпросвещения России Максим Костенко.

По его словам, в рамках стандарта среднего общего образования актуализированы программы по физике, химии, биологии, математике и информатике. Содержание этих дисциплин приведено в соответствие с современными научными достижениями, усилена их практическая составляющая.

#минпросвещения рф #Школа
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