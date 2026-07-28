«Он был в состоянии аффекта»: убийце экс-замглавы КВТКУ попросили уменьшить срок

Сегодня Верховный суд РТ вынес решение по апелляционной жалобе на приговор Даниила Алмазова, которого районный суд приговорил к 9 годам за убийство, кражу и сбыт государственных наград. Защита попросила смягчить приговор, сославшись на невменяемость подсудимого. Суд принял неожиданное решение. Подробности в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Просим переквалифицировать действия Алмазова»

Верховный суд Татарстана сегодня закончил рассматривать апелляционную жалобу на приговор по делу Даниила Алмазова. «Татар-информ» рассказывал, что Вахитовский районный суд Казани приговорил его к 9 годам колонии строгого режима за убийство бывшего заместителя начальника Казанского танкового училища Валерия Хахина. В своей жалобе сторона защиты просила суд пересмотреть приговор Вахитовского суда, ссылаясь на то, что в момент нападения на Хахина Алмазов якобы был в состоянии аффекта.

Сторона защиты попросила переквалифицировать действия Алмазова и освободить его от наказания за сбыт государственных наград и кражу – с места преступления он забрал телефон и китель убитого, на котором были госнаграды. Сторона защиты уверяла, что у Алмазова не было умысла что-либо красть.

Подсудимый в процессе сегодня участвовал по видео-конференц-связи. В суд сегодня пришла жена Валерия Хахина. Ранее Вахитовский суд частично удовлетворил ее гражданский иск, обязав Алмазова выплатить потерпевшей стороне 1 миллион рублей в качестве моральной компенсации.

Еще на этапе рассмотрения дела в районном суде Алмазов признал вину, но не полностью. Он пытался убедить суд, что убил Хахина в состоянии аффекта. Тогда же выяснилось, что причиной конфликта стало оскорбление, нанесенное Даниилу Алмазову Валерием Хахиным еще в 2016 году.

Алмазов с детства заикался – по словам отца, после того, как его напугала собака. Из-за дефекта речи над ним издевались сверстники. Однако на его характер это сильно не повлияло – отец рассказывал суду, что Даниил активно занимался спортом и хорошо учился.

В то же время, по мнению стороны защиты, издевательства, перенесенные в детстве, повлияли на психику Алмазова. Ему даже присвоили инвалидность.

После школы Алмазов поступил в медицинский институт, окончил его и ушел работать в такси. Тогда же у него появилась идея создать собственный бизнес по курьерской доставке. Для развития идеи он начал искать помещение под аренду. Так судьба впервые свела его с Валерием Хахиным, который к тому момент уже ушел из Казанского танкового училища и помогал жене с бизнесом.

Тогда Хахин сильно нагрубил молодому человеку. Алмазов перенервничал, начал сильно заикаться, Валерий Хахин сказал ему: «Вынь … (мужской половой орган) изо рта, а потом бизнесом занимайся». Эти слова очень задели тогда Алмазова – до такой степени, что он нанял частного детектива, чтобы выяснить, где живет обидчик. Однако тогда никаких попыток отомстить он не предпринял.

Время шло, обиды забылись. Судьба столкнула их снова спустя восемь лет. Алмазов случайно поравнялся с Валерием Хахиным на светофоре – старая обида вспыхнула с новой силой. Через несколько дней после этого Алмазов притворился курьером, проник в квартиру Хахина и расправился с ним.

Защита уверяет, что Хахин узнал в Алмазове несостоявшегося арендатора, снова начал оскорблять его и первым ударил. После этого, как следует из материалов дела, Алмазов нанес экс-замглавы танкового училища 14 колющих ран и 21 раз ударил тупым предметом по голове.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Я нашла мужа в котельной замотанным в ковер»

После расправы Алмазов начисто вытер кровь кителем Хахина, висевшим тут же на стуле. После чего завернул труп в ковер, забрал его телефон и ключ от автомобиля. Телефон он почти сразу утопил, избавляясь от улики.

Тело убитого обнаружила его жена. Стоит отметить, что убийство произошло 8 сентября, в День танкиста. Жена обычно уезжала из дома в преддверии праздника, чтобы не мешать мужу. Однако когда в этот раз она не смогла до него дозвониться, села в машину и вернулась домой. Чтобы попасть в квартиру, ей пришлось вызывать МЧС. Внутри никого не было.

«Я позвонила в службу вскрытия замков, но они отказались приезжать, и я позвонила в «112». Ждала полицию. Потом приехали сотрудники МЧС. У нас двухуровневая квартира в доме. Так как вход на нижнем уровне будет тяжело вскрыть из-за двери, я попросила сотрудников МЧС взломать вход на втором уровне. Они открыли дверь, мы все осмотрели. Все было чисто, они сказали: "Все хорошо, зачем вы нас вызвали?"», – рассказывала ранее в суде супруга Валерия Хахина.

Однако она заметила, что дверь в котельную была заперта. Это показалось ей странным, так как эту дверь они с мужем никогда не закрывали.

«Мы так никогда не делали, я попросила сломать и эту дверь. Там мы обнаружили ковер, перемотанный скотчем. Я сразу поняла, что это труп моего мужа. Я попросила сотрудников МЧС проверить, они это подтвердили. Мне стало плохо, и меня увели на улицу. Будучи уже на улице, я только наблюдала за тем, как приходили работать криминалисты, следователи и так далее», – следует из показаний жены Ханина в суде.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Плюс два года

В своей жалобе сторона защиты сослалась на проведенную ранее экспертизу в НМИЦ ПН имени В. П. Сербского. Она подтвердила, что в момент совершения преступления Алмазов находился в состоянии аффекта. Позднее эту информацию опровергла другая экспертиза, проведенная уже по просьбе стороны обвинения. Защита в своей жалобе настаивала на том, что при возникновении неустранимых противоречий, в соответствии с УПК РФ, ситуация должна трактоваться в пользу обвиняемого.

На этом основании защита попросила смягчить обвинение – переквалифицировать действия Алмазова с тяжкого убийства на менее тяжкое – убийство в состоянии аффекта. А также снять с подсудимого обвинения в краже и сбыте государственных наград, ведь и китель, и телефон Алмазов попросту утопил в озере Кабан.

Сегодня суд предоставил Алмазову возможность сказать последнее слово, тот, в свою очередь, подчеркнул: всё, что он мог бы сказать, отражено в апелляции. После суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения. Недолго посовещавшись, коллегия из трех судей вернулась в зал и огласила решение: увеличить срок отбытия наказания Алмазову еще на два года – с девяти лет до одиннадцати.