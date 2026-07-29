Певица Иркэ призналась, что хочет выдать дочь Айсылу замуж

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

Певица Иркэ ответила подписчикам на вопросы о личной жизни. Она заявила, что готова выдать дочь Айсылу замуж и не будет препятствовать ее выбору, а также подтвердила, что ее муж Артур продолжит работать в ее команде минимум два года.

«Скажу честно, я хочу выдать ее замуж, потому что считаю, что время пришло. Если встретится суженый, мы не против. Хотя там уже мы не можем выбирать. Наверное, у каждого родителя есть желание «пусть будет таким-то». Но это зависит не от нас, жить предстоит не нам, а ей», – рассказала Иркэ в ответ на комментарии.

Она вспомнила историю из своей жизни: ее покойный отец был против первого замужества дочери и не хотел идти на свадьбу, мама еле уговорила его. Он лишь сказал: «Сходи уж». Певица сделала по-своему и развелась, но благодаря тому браку у нее есть дочь Айсылу.

Иркэ также рассказала, что Айсылу окончила учебу с красным дипломом и сейчас ведет свой блог. Она старалась вовремя выводить ее в прямые эфиры и помогать, но теперь считает, что дочь должна расти как личность самостоятельно.

«Сейчас я придерживаюсь мнения, что она должна потихоньку расти как личность самостоятельно. Ей не нужно ходить только за мной. Сейчас мы уже не ходим друг за другом, приклеившись, как раньше. У нее должна быть своя жизнь, она должна найти свой путь. Айсылу — девушка пробивная, характер у нее тоже есть. Надеюсь, она не растеряется», – сказала Иркэ.

В соцсетях также появились предположения, что Артур больше не работает с женой, однако Иркэ опровергла эти слухи. По ее словам, супруг продолжит работать вместе с ней и в предстоящем сезоне.

«Артур должен проработать со мной еще два года, он дал мне такое обещание. Наш сезон начинается только в октябре», – сказала певица.