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Происшествия 29 июля 2026 13:12

Приставы РТ поймали алиментщицу, задолжавшую ребенку 2,5 млн

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Приставы РТ поймали алиментщицу, задолжавшую ребенку 2,5 млн
Фото: © пресс-служба ГУФССП России по РТ

Жительницу Набережных Челнов наказали за неуплату алиментов на содержание своего ребенка. Как сообщает ГУФССП России по РТ, долг женщины превысил 2,5 млн рублей.

Горожанка долгое время уклонялась от исполнения решения суда и скрывалась от приставов, проживая в съемной квартире, в то время как ее жилище пустовало. В марте 2025 года должницу объявили в розыск.

Установив адрес съемной квартиры, в июле 2026 года приставы нагрянули к алиментщице. Какое-то время женщина отказывалась впускать их и даже представлялась через закрытую дверь другим человеком. Позже она дверь открыла, но, ознакомившись с постановлением о принудительном приводе, должница отказалась добровольно проследовать за приставами. Тогда гражданку пришлось принудительно доставить в отдел судебных приставов для дачи объяснений и проведения дальнейших исполнительных действий.

На женщину составили административные протоколы за неуплату алиментов, воспрепятствование законной деятельности должностных лиц. Мировой судья назначил челнинке 100 часов обязательных работ и штраф.

«Исполнительное производство на этом не окончено. Помимо исполнения административного наказания и уплаты штрафа, женщине предстоит полностью погасить задолженность по алиментам, превышающую 2,5 млн рублей», – говорится в сообщении ГУФССП России по РТ.

#приставы рт #алиментщица #долг по алиментам
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