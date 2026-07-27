Выпускникам Казанского юридического института МВД вручили дипломы

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В Казанском юридическом институте МВД России состоялась церемония торжественного выпуска слушателей. В этом году институт подготовил 82 офицера полиции, которые будут служить в 15-ти субъектах Российской Федерации.

Поздравить молодых лейтенантов на церемонию прибыли: министр внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенант полиции Дамир Сатретдинов; начальник Казанского высшего танкового Командного Ордена Жукова Краснознаменного училища Министерства обороны РФ генерал-майор Виталий Герасимов; герой Российской Федерации, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Расим Баксиков; член Общественного совета при МВД по Республике Татарстан, председатель ассоциации предприятий промышленного железнодорожного транспорта Республики Татарстан Евгений Катаев; ветераны органов внутренних дел и представители духовенства.

Торжественная церемония выпуска началась с выноса Государственных флагов Российской Федерации и Республики Татарстан, а также знамени института.

Начальник института генерал-майор полиции Фоат Зиннуров, открывая церемонию, поздравил выпускников с окончанием учебы, призвал не останавливаться на достигнутом, служить честно, добросовестно исполняя свой профессиональный долг на благо России, стоять на страже правопорядка и защиты прав граждан.

К молодым офицерам обратился министр внутренних дел по Республике Татарстан, генерал-лейтенант полиции Дамир Сатретдинов. Поздравляя собравшихся, заверил, что каждого дипломированного специалиста с нетерпением ждут в органах внутренних дел республики.

По традиции мероприятие началось с награждения выпускников, достигнувших высоких результатов в учебе, отличившихся активным участием в общественной жизни института.

По доброй традиции торжественный выпуск на факультете завершился исполнением гимна КЮИ МВД России и прохождением торжественным маршем.