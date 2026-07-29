Раис Татарстана: Казань – культурная столица исламского мира

Раис Татарстана Рустам Минниханов в интервью TV BRICS заявил, что присвоение Казани статуса культурной столицы исламского мира в 2026 году подтверждает роль республики как связующего звена между Россией и мусульманскими странами. В России живут около 20 млн мусульман, более 2 млн из них – в Татарстане.

«Сегодня в России живут около 20 млн мусульман, и больше 2 млн из них – в нашей республике. Это делает Татарстан и его тысячелетнюю столицу одним из ключевых центров сохранения и развития исламской культуры», – сказал Минниханов.

По его словам, участие России в Организации исламского сотрудничества позволило Казани стать главной площадкой для диалога с государствами ОИС. Ежегодно представители более чем 100 стран собираются на форуме «Россия – Исламский мир: Казаньфорум», программа которого охватывает торговлю, исламские финансы, халяль-индустрию, инвестиции, туризм, образование и культуру.

«Особенно важно, что в состав БРИКС сегодня входят крупные исламские государства, такие как Иран, Египет, ОАЭ. С ними у нас налажено многолетнее тесное сотрудничество. Мы выступаем за углубление сотрудничества с Индонезией – нам хорошо знакома эта страна, ее отдельные регионы», – отметил Раис РТ.

Казань, по его словам, все увереннее выступает не только культурным, но и прикладным переговорным центром – местом, где дипломатия переходит в практическое экономическое взаимодействие. Татарстан последовательно укрепляет экономические и гуманитарные связи со странами БРИКС на этой основе.