Эксперт Хаминский назвал дефекты купюр, с которыми откажут в магазине

Поврежденные банкноты могут не принять в магазине, если дефекты окажутся серьезными. О том, когда следует обращаться в банк, агентству «Прайм» рассказал юрист Александр Хаминский.

По словам эксперта, небольшие потертости, надрывы, проколы и утраченные уголки не мешают расплачиваться – продавец обязан принять такую купюру. Однако если банкнота склеена скотчем, имеет разрывы края длиннее 7 мм, сквозные отверстия от 4 мм или посторонние надписи из двух и более знаков, магазин может отказать, так как это критические дефекты, отметил юрист.

Хаминский пояснил, что при существенных повреждениях обмен возможен только в банке. Главное условие – купюра должна сохранить не менее 55% первоначальной площади. Если осталось меньше, банк откажет. Обмен производится бесплатно в любом банковском учреждении.