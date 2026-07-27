В Татарстане подвели итоги кадастровой оценки земель

Центр государственной кадастровой оценки (ЦГКО) Татарстана завершил ключевые этапы плановой работы за первое полугодие 2026 года. В рамках масштабной государственной кадастровой оценки земель региона охвачено 1 730 477 участков. В настоящее время завершается расчет кадастровой стоимости и готовится итоговый отчетный документ, сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.

За шесть месяцев в Центр поступило 405 обращений от граждан, касающихся результатов оценки 2022–2023 годов. Все заявления рассмотрены в соответствии с законодательством и в установленные сроки.

Особое внимание уделено работе с вновь образованными и ранее учтенными объектами. Зафиксирован значительный рост количества объектов, требующих дооценки: поступило 5 568 250 объектов недвижимости, из них пересчитано и внесено в базу 482 000.

Для обеспечения точности оценок специалисты Центра продолжают сбор и верификацию рыночных данных. За первое полугодие в базу внесено 8 937 актуальных рыночных предложений. Это позволяет минимизировать расхождения между кадастровой и рыночной стоимостью.

«Данная процедура является важным этапом в системе имущественных отношений, от которого зависит расчет земельного налога и арендных платежей для граждан и организаций Татарстана», – отметил заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Алмаз Киямов.