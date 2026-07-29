Росстандарт утвердил новый ГОСТ на творожные сырки

Росстандарт принял новый государственный стандарт на глазированные творожные сырки в потребительской упаковке. Документ устанавливает требования к качеству продукции и начнет действовать с 1 января 2028 года, но производители смогут применять его досрочно, выяснило РИА Новости.

Согласно ГОСТу, сырок должен быть равномерно покрыт глазурью, которая не должна прилипать к упаковке или крошиться. У замороженных изделий после размораживания допускаются капли влаги на поверхности.

Творожная масса должна иметь нежную, однородную и в меру плотную консистенцию. Для сырков жирностью не более 10% допускается легкая мучнистость. Массовая доля жира – от 5% до 26%, влаги – от 33% до 55%, сахарозы – не более 32%, кислотность – не выше 220 градусов Тернера.

В сырках не допускаются посторонние вкусы и запахи. Для производства можно использовать творог, сливочное масло, сливки и сахар. В качестве добавок разрешены ваниль, какао, корица, изюм, курага, чернослив, цукаты, орехи, арахис, кокосовая и шоколадная стружка, семена подсолнечника и другие ингредиенты.