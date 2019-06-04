Рустам Минниханов пожелал удачи конкурсантам «АгроНТИ – 2019»

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил детский технопарк «Кванториум» во время рабочей поездки в Альметьевске. На площадке технопарка проходит VII Всероссийский конкурс «АгроНТИ — 2019», сообщает пресс-служба руководителя республики.

В конкурсе участвуют ученики 5 — 10-х классов из Казани, Кемерова, Волгограда, Саратова и Новосибирска. Он проводится для того, чтобы вовлечь ребят в работу над технологическими приоритетами Национальной технологической инициативы через ознакомление с высокотехнологичными проектами в сельском хозяйстве.

Рустам Минниханов в сопровождении главы исполкома Альметьевского района Тимура Нагуманова и гендиректора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова осмотрел площадки конкурса. Он включает в себя четыре направления — АгроРоботы, АгроКосмос, АгроМетео и АгроКоптеры.

Президент РТ пообщался с конкурсантами и экспертами, а также ознакомился с технологиями, которые в настоящее время применяют, чтобы решить прикладные задачи в области сельского хозяйства.

Подобные конкурсы вовлекают школьников в процесс модернизации сельского хозяйства, отметил Рустам Минниханов. Кроме того, соревнование поможет приобретать полезные навыки в работе с высокотехнологичным оборудованием. «Считаю, что это очень полезная площадка. Всем ребятам желаю удачи», — сказал руководитель республики.

Финал «АгроНТИ — 2019» проходит в Альметьевске и Белгороде до 6 сентября. В октябре победители будут участвовать в специализированной площадки в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2019».

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