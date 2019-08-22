Дмитрий Медведев открыл WorldSkills Kazan 2019

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). Премьер-министр России Дмитрий Медведев открыл 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Церемония прошла на стадионе «Казань Арена».

«Время произнести главные слова: 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству объявляю открытым», – заявил он.

При этом Председатель Правительства РФ назвал турнир «чемпионатом будущего».

Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 будет проходить в столице Татарстана до 27 августа. В нем примут участие более 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые будут состязаться в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований станет международный выставочный центр «Казань Экспо».

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