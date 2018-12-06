В России годовая инфляция ускорилась в октябре до 3,8%

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Инфляция в России по итогам ноября ускорилась до 3,8% год к году с 3,5% в октябре. Это соответствует росту до 0,5% с 0,4% в помесячном выражении, следует из материалов Росстата.

Таким образом, инфляция приблизилась к целевому показателю Банка России в 4%.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о прогнозе Минэкономразвития РФ, согласно которому инфляция в России по итогам 2018 года может превысить официальный прогноз в 3,4% и достигнуть 3,7–3,9%.

За ноябрь продовольственные товары подорожали на 1%, непродовольственные – на 0,4%, а стоимость услуг осталась неизменной.

При этом сильнее всего среди продовольственных товаров подорожали некоторые овощи и фрукты, а также сахар и пшено. Из непродовольственных товаров ощутимо увеличились цены на ряд лекарств.

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