Спасский район Татарстана ждет гостей на фестиваль «Великий Болгар-2018»

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Спасский район Татарстана ждет гостей на фестиваль исторического средневекового боя «Великий Болгар-2018», сообщает пресс-служба районной администрации.

«Великий Болгар-2018» пройдет на территории Болгарского музея-заповедника 11 и 12 августа.



На фестивале помимо средневековых боев гости смогут посетить ярмарку древних промыслов, площадку исторической музыки и танцев, выставку боевых машин. Для детей будут организованы мастер-классы по древним играм и забавам. Тех, кто постарше, научат стрелять из лука и арбалета.

Вечерняя программа будет состоять из боев при свете прожекторов на центральном ристалище и театрализованной огненной сказки с фейерверком.