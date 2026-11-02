Главе Роструда презентовали кадровые практики казанского предприятия СИБУРа

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков посетил казанское предприятие СИБУРа. В ходе визита глава Роструда ознакомился с ключевыми объектами кадровой инфраструктуры предприятия и провел совещание с генеральным директором «Казаньоргсинтеза» Айратом Сафиным и командой руководителей предприятия.

Обсуждение кадровых вопросов проходило при участии министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмиры Зариповой и руководителя Государственной инспекции труда в Республике Татарстан Сергея Шашурова. Айрат Сафин рассказал о ключевых приоритетах компании в конкуренции за квалифицированных специалистов и инвестициях в человеческий капитал. Он также отметил, что в 2025 году предприятие заключило новый коллективный договор с сотрудниками на 2026-2028 годы. Документ предполагает индексацию социальных льгот, ввод выплат в поддержку материнства.

Во время визита Михаил Иванков осмотрел Центральную заводскую лабораторию предприятия, которую запустили в декабре 2024 года. ЦЗЛ объединила 28 разрозненных лабораторий. Модернизация позволила поднять уровень автоматизации процессов с 21% до 70% и обновить лабораторные процессы.

В центре здоровья глава Роструда ознакомился с организацией медицинской помощи на производственной площадке. Здесь сотрудники могут пройти медосмотр, диспансеризацию, вакцинацию и физиотерапию, а также оформить листы нетрудоспособности и получить направления к узким специалистам без обращения в районные поликлиники. На предприятии функционируют три центра здоровья, оснащенные современным оборудованием.

В основе философии СИБУРа – создание комфортной и безопасной среды, где забота о человеке начинается с быта. В 2023 году на – «Казаньоргсинтезе» провели полную реновацию столовых. Заводские пункты питания сегодня напоминают просторные современные кафе со сбалансированным меню, которое включает бесплатный салат-бар со свежими овощами и фруктами. До работы сотрудники добираются с удобством на экологичных автобусах, работающих на метане.

Современные и безопасные средства индивидуальной защиты – обязательная часть корпоративной культуры. Чистые комплекты выдаются через постаматы, а после рабочей смены использованные отправляются в стирку через специальные коллекторы.

Отдельное внимание было уделено комнате психологической разгрузки. На предприятии работают три комнаты релаксации с массажными креслами, капсулами сна, массажерами для глаз и головы. Практика психологической поддержки персонала была особо отмечена Михаилом Иванковым как востребованный инструмент на современном рынке труда.

«Сегодня забота о сотрудниках – важнейшее преимущество любого работодателя. Тот работодатель, который инвестирует в жизнь и здоровье сотрудников, обеспечивает их поддержку получит дополнительное конкурентное преимущество», – отметил Михаил Иванков.

«Сегодня мы обсудили вызовы, которые существуют на рынке труда. Конкуренция за высококвалифицированных специалистов продолжается, и мы уже создали условия труда, фундамент, которые позволят нашему предприятию повысить привлекательность в глазах молодых людей. СИБУР системно сотрудничает с 37 вузами, включая КХТИ, 63 профильными лицеями и училищами. Но главное – подготовка наших сотрудников со школьной скамьи: только в Казани открыто 11 „СИБУР-классов“, где мы воспитываем ребят, которые после школы переходят в профильные институты и в училища. Они уже знают, кто будет их работодателем», – рассказал Айрат Сафин.