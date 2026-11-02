Житель РТ потерял более 1,1 млн, поверив «биржевому аналитику»

Житель РТ потерял более 1,1 млн, после консультаций с «биржевым аналитиком».

Как сообщили в МВД по РТ, 48-летний житель Лениногорска увидел рекламу финансовой платформы по биржевым программам в соцсетях и написал «биржевому аналитику». Лжеспециалист рассказал мужчине про схему заработка и отправил ссылку на брокерский счет, который лениногорец пополнил. Когда он захотел вывести деньги, ему ответили, что надо ждать конца месяца. Проверив отзывы о сайте в интернете, мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

Вскоре ему дали контакты «юриста», который за определенную сумму согласился помочь с возвращением сбережений и пообещал, что это займет до трех дней. Когда деньги не пришли, мужчина обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Мошенников ищут.